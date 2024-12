Montesano sulla Marcellana: scontro tra tre veicoli, furgone precipita nel vuoto Sul posto sanitari del 118 e vigili del fuoco

Incidente nel primo pomeriggio a Montesano sulla Marcellana. Per cause ancora da accertare, due mezzi pesanti e un'autovettura si sono scontrati. L'autocisterna ha impattato con una vettura mentre il mezzo furgonato è precipitato nella scarpata. Miracolosamente non ci sono state vittime. Le persone che erano alla guida dei tre mezzi sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina e un'autogru della sede centrale di Salerno.