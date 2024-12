Questura di Salerno: i dati di fine anno, intensificate attività di prevenzione Focus contro la violenza di genere

Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, questa mattina, ha incontrato la stampa salernitana per illustrare l’attività svolta degli Uffici della Questura.

È stato evidenziato l’intensificazione delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, con servizi di controllo capillari e mirati, sia in città che in provincia, nei quali sono state impiegati prevalentemente equipaggi della Squadra Volante, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Campania e da Unità Cinofile antidroga, con il concorso di pattuglie della Squadra Mobile e della Polizia Stradale per gli aspetti di competenza.

Significativa, inoltre, l’attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini attuata attraverso l’emissione di misure di prevenzione nei confronti di persone considerate pericolose e dedite a traffici delittuosi.

Sempre costante, inoltre, l’attenzione e l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Inoltre, il personale della Questura ha offerto un decisivo contributo di competenze e professionalità nell’attività di sensibilizzazione e formazione dei giovani studenti, sul tema della legalità, con particolare riferimento al bullismo ed ai rischi legati al cyber-bullismo, nonché all’uso consapevole dei social media, sottolineando l’importanza dell’applicazione della Polizia di Stato per telefoni cellulari YouPol che permette di segnalare, in tempo reale e in maniera anonima, episodi di bullismo o spaccio di sostanze stupefacenti.



2024

Di seguito i dati dell’attività operativa della Questura di Salerno:

Persone controllate 89993 con incremento del 24% rispetto all’anno precedente;

Veicoli 38600 con incremento del 21% rispetto all’anno precedente;

Arresti 285, con incremento del 4% rispetto all’anno precedente;

Persone denunciate 1356 con incremento del 28% rispetto all’anno precedente;

Avvisi (ammonimento) orali 291 con incremento del 65% rispetto all’anno precedente;

Rimpatri 218 con incremento del 42% rispetto all’anno precedente;

DASPO 159 con incremento del 22% rispetto all’anno precedente;

Ammonimento orale violenza domestica 111 con incremento del 70% rispetto all’anno precedente;

Passaporti rilasciati 35839 con incremento del 20% rispetto all’anno precedente;

Espulsione stranieri 254 con incremento del 4% rispetto all’anno precedente;

Alto Impatto 51 operazioni di cui 38 servizi straordinari del territorio solo P.S.;

Divieti di ritorno 250;

Avvisi orali 291 con incremento del 65% rispetto all’anno precedente;

Movida 122 con incremento del 10% rispetto all’anno precedente;

Provvedimenti adottati ex art. 100 TULPS 14 con incremento del 14% rispetto all’anno precedente;

Chiamate di emergenza al 112 NUE – 91093.





POLIZIA STRADALE:

Persone controllate 24795;

Punti decurtati 12518.

CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA:

Persone denunciate per computer crime 5;

Persone denunciate per truffa on line 4;

Persone denunciate per frodi informatiche 22.

POLIZIA FERROVIARIA:

Persone controllate 7511.

POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA:

Navi controllati 1205;

Aeromobili controllati 279.