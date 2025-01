Soccorsa in casa dopo due ore, deceduta la 52enne di San Mauro Cilento Rabbia e indignazione per il decesso della donna

Aveva dovuto attendere quasi due ore prima di essere soccorsa in casa a San Mauro Cilento. Dopo cinque giorni di agonia è deceduta la 52enne di San Mauro Cilento che era stata ricoverata in condizioni gravissime nell'ospedale di Vallo della Lucania. Una vicenda che ha fatto finire sotto accusa il sistema sanitario. Inizialmente, infatti, il marito della donna aveva provato a contattare la guardia medica che, però, era chiusa per mancanza di personale. Stessa situazione anche nei presidi sanitari dei comuni vicini, contattati anche grazie all'interessamento del sindaco Carlo Pisacane. Dopo 25 minuti era arrivata un'ambulanza da Castellabate ma senza medico a bordo. Soltanto dopo altri 90 minuti un'auto medica proveniente da Vallo della Lucania era riuscita a raggiungere la donna che era stata stabilizzata e trasferita al San Luca. Dolore, sgomento e rabbia per una vicenda che ha sollevato tanti interrogativi: inaccettabile, secondo cittadini, familiari e amministratori, che siano servite oltre due ore per un soccorso urgente.