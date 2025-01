Cava de' Tirreni, incendio distrugge la sede della Croce Rossa Appello dell'associazione: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto". Indagini in corso

Giallo a Cava de' Tirreni dove, nella notte, è divampato un incendio nella sede della Croce Rossa. Le fiamme - alimentatesi mentre era in corso la Notte Bianca, hanno provocato danni ingenti, distruggendo diverse attrezzature. "Abbiamo il cuore a pezzi. La nostra amata sede ha subito un incendio, durante la notte Bianca, mentre eravamo in assistenza. Per fortuna alcune attrezzature più costose erano in piazza in assistenza, ma la maggior parte era in sede. Non abbiamo più nulla, se non l'anima a pezzi", si legge sul profilo social dell'associazione. "Ringraziamo i Volontari della AEOP e della Protezione Civile che sono arrivati con noi in sede per sostenerci, ed aiutarci a spegnere l'incendio. Ringraziamo quanti ci saranno vicini e quanti vorranno aiutarci a ricostruire. Abbiamo bisogno del vostro supporto", il messaggio lanciato dalla Croce Rossa di Cava de' Tirreni.

"Non ci piace chiedere denaro, ma purtroppo l'incendio ha danneggiato tutta la sede, compreso l'ambulatorio sociale, all'interno del quale vi erano le attrezzature delle Officine della Salute, la Sala Operativa di Protezione Civile, l'aula didattica e l'ufficio medico. Non abbiamo ancora la conta precisa dei danni, sappiamo che non abbiamo più i manichini e i defibrillatori per la didattica, sembrano mancare all'appello due defibrillatori non didattici, manca tutto il materiale informatico, e purtroppo le attrezzature dell'ambulatorio (compresi frigoriferi, farmaci, elettrocardiografo, e attrezzature diagnostiche varie). Oltre al rifacimento di tutta la parte edile", il resconto di quanto provocato dall'incendio.

"Chiunque può aiutarci, in qualsiasi modo, con qualsiasi importo, può donare direttamente alla nostra associazione all' IBAN IT55 X030 6909 6061 0000 0101 402 intestato a Croce Rossa Italiana Comitato di Cava de Tirreni. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Grazie per tutto ciò che vorrete fare per ripristinare quanto è stato danneggiato alla cittadinanza. Sperando che le Forze dell'ordine faranno piena luce sulla tragedia e sui responsabili".