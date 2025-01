Battipaglia, trovato in possesso di droga: arrestato Operazione della Polizia

In data 4 gennaio gli Agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di Z.R. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, secondo al ricostruzione operata dala polizia giudiziaria, sarebbe stato trovato in possesso di due panetti di hashish del peso di 190 grammi, una bustina di cocaina di 5.5 grammi nonché materiale per il confezionamento.