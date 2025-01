Salerno, si continua a morire sul Lungomare: donna investita e uccisa La vittima è una 78enne travolta mentre attraversava la strada

Si torna a morire sul Lungomare di Salerno: in mattinata una donna di 78 anni è stata investita e uccisa a Torrione, nella zona dei lidi.

Stando ad una prima ricostruzione, la vittima (che vive a pochi passi dal luogo del sinistro) è stata investita sulle strisce, mentre attraversava. Era diretta alla fermata del bus.

A travolgerla un giovane alla guida di un'auto, che si è fermato a prestare soccorso, sotto choc per la tragedia.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili e le ambulanze del 118: per la malcapitata, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Dopo alcuni mesi di tregua - contraddistinti anche dall'introduzione di nuovi semafori - si registra un nuovo sinistro mortale sul Lungomare di Salerno.

L'arteria, anche in passato, era stata teatro di tragedie come quella registrata in mattinata.

di Sara Botte

e Giovanbattista Lanzilli