Auto in fiamme a Pontecagnano: intervengono i vigili del fuoco di Salerno La vettura era a ridosso di un cancello di accesso di una proprietà privata

Incendio di un'autovettura questo pomeriggio a Pontecagnano, in via Diaz. I Vigili del Fuoco della sede Centrale di Salerno sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate all'interno di una Range Rover a ridosso di un cancello di accesso di una proprietà privata. Nonostante il pronto intervento dei caschi rossi l'auto è andata completamente distrutta. Da verificare le cause.