Investimento a Salerno: poliziotta soccorre i feriti ed evita un linciaggio Era libera dal servizio ma è intervenuta in maniera tempestiva e determinante

Una poliziotta salernitana fuori servizio ha evitato che una discussione nata per un incidente stradale potesse sfociare in un linciaggio. È quanto accaduto nella serata di martedi in via Vinciprova a Salerno. L'agente, in servizio alla Polfer di Salerno, aveva da poco terminato il suo turno di lavoro e stava facendo ritorno a casa quando si è imbattuta nella situazione di emergenza.

Un'auto, probabilmente anche a causa della pioggia battente che era in corso, ha investito una coppia di anziani che stavano attraversando la strada. Ad avere la peggio è stata una donna, sbalzata sull'asfalto e rimasta ferita. La poliziotta, vista la scena, ha subito prestato soccorso, adoperandosi per gestire la situazione. Nel frattempo, però, il clima si è surriscaldato: l'investitore, nel tentativo di far valere le sue ragioni, è stato “attaccato” da un gruppo di persone che si trovavano nelle vicinanze che lo hanno aggredito verbalmente. Soltanto l'intervento della poliziotta ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Nel frattempo l'agente si è adoperata per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso che hanno trasportato in ospedale i feriti e l'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Salerno che le hanno dato supporto in una situazione particolarmente complessa.