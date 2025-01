Incidente stradale sull'A2 in direzione Salerno: ferite due persone Intervenuti il Vopi e la Croce Bianca

Incidente stradale questa mattina all'alba intorno alle cinque, sull'A2, in direzione Salerno, tra le uscite di Pontecagnano Faiano e San Mango. In galleria un pick up è finito fuori strada, per cause ancora da accertare, forse un colpo di sonno o la perdita di controllo della vettura a causa dell'asfalto umido. Due i feriti soccorsi dai sanitari del Vopi e della Croce Bianca: un 65enne, trasportato in ospedale a Battipaglia e un 37enne, condotto all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Entrambi hanno riportato diversi traumi ma non sono in pericolo di vita.