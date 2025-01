Controllo antidroga a Scafati: arrestato dai carabinieri un 28enne E' stato beccato con marijuana, hashish e cocaina

Il 10 gennaio a Scafati i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 28enne del posto. Durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in seguito a una perquisizione è stato trovato in possesso di marijuana, hashish e cocaina per un peso complessivo di circa 59 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 650 euro in contanti.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.