In giro con arnesi da scasso in pieno giorno, denunciati dalla polizia Nel mirino una donna e un minorenne

Gli ggenti della Squadra mobile della Questura di Salerno hanno fermato e denunciato due soggetti, una donna e un minore, trovati in possesso di arnesi da scasso. Fermati per un controllo nei pressi di via Roma (angolo via Duomo), è emerso che la donna aveva precedenti per furto in abitazione e furto aggravato in concorso.

Il questore ha emesso un divieto di ritorno nel comune di Salerno della durata di quattro anni.