Prostituzione in finti centri massaggi, nei guai 4 persone nel Salernitano Pubblicizzando i servizi offerti su diversi siti internet

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore) nei confronti di quattro persone, indagate per sfruttamento della prostituzione.

L'operazione è scaturita dagli esiti delle indagini condotte dalla Procura e dai Finanzieri della Compagnia di Scafati, sviluppatasi attraverso accertamenti di tipo tecnico, perquisizioni e sequestri.

Le indagini hanno permesso di accertare come i quattro soggetti (una coppia di coniugi - titolari dell'attività - ed altri due dipendenti) fossero coinvolti nella gestione di quelli che solo in apparenza si presentavano come Centri massaggi ma dove, invece, si svolgeva una ben organizzata attività volta allo sfruttamento della prostituzione altrui. I responsabili dell'attività illecita attiravano l'interesse dei potenziali clienti pubblicizzando i servizi offerti, risultati essere vere e proprie prestazioni di carattere sessuale, su diversi siti internet.