Incidente stradale a Milano: muore 26enne di Amalfi Si è schiantato con l'auto sulla provinciale

Il 26enne Edoardo Catalano, originario di Amalfi, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto all'alba venerdì 17 gennaio, a Mediglia, comune in provincia di Milano. Era alla guida della sua auto, sulla strada provinciale quando, per cause da accertare, la vettura si è schiantata contro un ostacolo, un impatto violentissimo che ha ucciso sul colpo il giovane. Dolore in Costiera Amalfitana,