Terrore a Pontecagnano Faiano: auto prende fuoco, due giovani in ospedale Sono stati soccorsi dai sanitari del Vopi

Un incidente si è verificato in serata in via Lago Carezza, nel comune di Pontecagnano Faiano, al confine con Bellizzi, lungo la strada che collega con l'aeroporto. Per cause ancora in corso di accertamento ma quasi sicuramente riconducibili a un guasto elettrico-meccanico, una Mercedes Classe A ha preso fuoco, ferendo due 27enni che si trovavano all'interno. I giovani sono stati soccorsi dai sanitari del Vopi che li hanno portati in codice rosso al Ruggi per le esalazioni e le lievi ustioni riportate. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno, la polizia locale di Pontecagnano Faiano ed i carabinieri.