Nasconde hashish negli slip: arrestato 27enne a Eboli Il giovane è stato beccato dalla polizia

Il 17 gennaio personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Battipaglia ha arrestato in flagranza di reato A. T. di anni 27, residente nel Comune di Eboli, regolare sul territorio italiano, pregiudicato, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In particolare, durante una mirata attività di Polizia Giudiziaria, finalizzata al contrasto del traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno notato nei pressi della locale Stazione Ferroviaria, un magrebino che, giunto a bordo di autovettura, è sceso dal veicolo con fare sospetto scrutando i dintorni, come se attendesse qualcuno. Fermato e identificato per A. T., appariva ansioso e nervoso, tanto da far ancor più insospettire gli operanti che, pertanto, hanno proceduto alla perquisizione che consentiva di rinvenire, nella parte anteriore degli slip indossati, due plance di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a grammi 195,10.

A. T., che annovera precedenti specifici per reati inerenti gli stupefacenti, oltre a essere sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del GIP del Tribunale di Salerno.