Telefonino in carcere, il ministro Nordio: c'è un'indagine su Alfieri La risposta all'interrogazione presentata dal senatore Iannone (Fdi)

"Dalla risposta del Ministro Nordio alla mia interrogazione sulle condotte in carcere di Alfieri risulta che c’è un’indagine per l’ipotesi di violazione dell’articolo 391 ter del codice penale. Evidentemente le mie preoccupazioni non erano infondate". Così il senatore - e commissario regionale di Fratelli d'Italia - Antonio Iannone, a proposito della vicenda giudiziaria che riguarda il sindaco di Capaccio e presidente della Provincia di Salerno.

Il riferimento è all'interrogazione presentata sulle presunte violazioni penali da parte dell'esponente politico del Pd, coinvolto nell'indagine coordinata dalla Procura di Salerno su un presunto sistema di appalti pilotati.

Il ministro Nordio ha fatto sapere che c'è un'indagine sul presunto utilizzo di telefoni cellulari in carcere da parte di Alfieri.

Allo stesso tempo, però, il Guardasigilli ha fatto sapere che la perquisizione in cella eseguita dalla polizia penitenziaria aveva dato esito negativo.