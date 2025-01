Incidente sul lavoro a Perugia: muore a 33 anni il salernitano Gabriele Raimondo Era originario di Roccapiemonte, il dolore del sindaco Pagano: "Perdiamo un valido giovane"

Gabriele Raimondo, 33enne di Roccapiemonte, è deceduto a Perugia in seguito ad un tragico incidente sul lavoro. Il giovane, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando all’Europoligrafico di Sant’Andrea delle Fratte. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato, stava effettuando un intervento di manutenzione ma qualcosa non è andato per il verso giusto. L'operaio è rimasto schiacciato da una pressa, perdendo la vita sul colpo.

“Sono davvero sotto choc per questa notizia. Abbiamo perso un giovane valido, che stava lavorando in Umbria ma che era molto legato a Roccapiemonte. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze. Siamo in attesa di conoscere ulteriori dettagli rispetto a questo ennesimo tragico episodio di morte sul luogo di lavoro. Per Roccapiemonte è una giornata di lutto”, ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano.

Cordoglio è stato espresso anche da Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. "In primo luogo - scrive in una nota Stefania Proietti - desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità condivisa da tutti noi. Questo episodio mette in luce una questione che non possiamo ignorare: l'Umbria continua a far registrare un tasso di infortuni mortali superiore alla media nazionale e attualmente siamo tra le prime regioni in Italia per incidenza di tali eventi. Questo dato è allarmante e richiede una riflessione profonda da parte di tutte le parti coinvolte. È fondamentale che le istituzioni, le aziende e i lavoratori collaborino attivamente per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dobbiamo promuovere una cultura della prevenzione e della formazione, affinché ogni lavoratore possa sentirsi protetto e tornare a casa in sicurezza ogni giorno. È tempo di agire e di investire nella formazione, nella prevenzione e nelle infrastrutture necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Rinnovo la mia disponibilità a collaborare con tutte le parti interessate per affrontare questa sfida e costruire un futuro in cui la sicurezza dei lavoratori sia una realtà consolidata", conclude la presidente Stefania Proietti.