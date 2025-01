Residenze turistiche sul mare in area vincolata, scatta il sequestro La struttura era ad appena 30 metri dalla spiaggia

Residenze turistiche in costruzione a trenta metri dalla riva del mare in un'area vincolata. È quanto scoperto dai Carabinieri del reparto Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano che hanno sottoposto a sequestro una struttura ricettiva a San Mauro Cilento (Salerno). I militari hanno notato durante una ricognizione aerea operata con l'ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano che, all’interno del Parco nazionale del Cilento, in una nota struttura ricettiva del posto erano in corso dei lavori. A circa 30 metri dalla battigia, in un’area di notevole pregio ambientale sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e tutelato dal Piano territoriale paesistico Cilento Costiero, sono stati riscontrati, nel corso di sopralluoghi eseguiti con i tecnici della Soprintendenza di Salerno, movimentazioni di terreno e scavi con mezzi meccanici che stavano realizzando una variazione dello stato dei luoghi, con lo scopo di realizzare opere di urbanizzazione primaria come rete idrica ed elettrica a servizio di piazzole di sosta sulle quali mettere in opera diverse casette mobili destinate a residenza turistica. Accertato che i lavori in corso erano eseguiti in assenza di titolo edilizio con le necessarie autorizzazioni ambientali-paesaggistiche, i militari hanno sottoposto a sequestro l’area di circa 1.000 mq interessata dai lavori e a segnalare i presunti responsabili all'autorità giudiziaria. A coordinare le indagini la Procura di Vallo della Lucania.