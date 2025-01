Dramma a Eboli: 76enne trovato morto in casa I vicini hanno allertato le forze dell'ordine

Dramma della solitudine a Eboli, in via San Francesco, un 76enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Da giorni non dava sue notizie e i vicini preoccupati hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Da un primo esame esterno pare che a stroncare il pensionato sia stato un malore improvviso.