Tragedia Baronissi, 31enne trovato senza vita in casa Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118

Tragedia nel primo pomeriggio a Baronissi dove è deceduto un giovane di 31 anni, straniero. Il fatto si è verificato in via Ferrovia, all'interno dell'abitazione in cui il ragazzo viveva con la madre. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, il decesso è sopraggiunto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Avis di Pellezzano con un'ambulanza ed un'automedica dell'associazione "La Solidarietà" di Fisciano. Per il 31enne, però, non c'è stato nulla da fare. In via Ferrovia sono arrivate anche due gazzelle dei carabinieri per i rilievi del caso. Dolore e sgomento nella città della Valle dell'Irno per il tragico epilogo.