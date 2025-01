Baronissi, tentano furto in casa del consigliere: 11enne li mette in fuga Provvidenziale l'intervento del figlio di Giuseppe Sabatino

Ladri tentano il colpo in casa del consigliere comunale di Baronissi, Giuseppe Sabatino ma il figlio di 11 anni riesce a metterli in fuga. E' accaduto nella serata di venerdì in corso Garibaldi, nella cittadina della Valle dell'Irno. Due ladri, intorno alle 19.50, sono entrati in azione, arrampicandosi fino al secondo piano dell'abitazione. Giunti sul balcone, sono riusciti a forzare il balcone. Ma fortunatamente il figlio di Sabatino si è accorto di quanto stava accadendo e ha iniziato a fare rumore per mettere in fuga i ladri e a lanciare l'allarme. I malviventi sono riusciti a scappare ma sono in corso accertamenti per risalire alla loro identità. Potrebbe trattarsi della stessa banda che nei giorni scorsi aveva tentato la sortita nel quartiere Nuova Irno ma in quel caso era stata allontanata da un finanziere in borghese. Nei giorni precedenti, invece, un altro furto era stato messo a segno nell'abitazione di un familiare di Sabatino.