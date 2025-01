Nocera Superiore, viola la misura di sicurezza: nei guai 43enne dell'Agro Aveva l'obbligo di restare nel comune di Castel San Giorgio

Il 23 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Nocera Superiore hanno arrestato un 43enne residente in Castel San Giorgio perché, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe violato la misura di sicurezza della "sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza" a cui era sottoposto. Allo stato delle indagini, l'uomo sarebbe stato individuato in un comune diverso da quello in cui aveva l'obbligo di permanere.La posizione dell'indagato è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.