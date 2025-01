Pontecagnano, scontro frontale sull'Aversana: 94enne in prognosi riservata Al "Ruggi" anche una donna che era alla guida dell'auto

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sull'Aversana, nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente sulla Strada provinciale 417. Ad avere la peggio è stato un 94enne, rimasto ferito e trasportato in ospedale a Salerno per i politraumi riportati nell'impatto. L'anziano è in prognosi riservata. Al "Ruggi" è stata trasportata anche la donna che era alla guida dell'altra auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, due ambulanze (una del Vopi e una della Croce Bianca) e un'auto medica.