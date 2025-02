Carabinieri, controlli a Nocera e Cava: due arresti e due denunce Visionati 126 veicoli, identificate 150 persone, sanzioni per violazioni al Codice della strada

Negli ultimi giorni, a Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali, nonché di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale di Tenenze e Stazioni dipendenti dal Reparto Territoriale, Sezione Radiomobile e Sezione Operativa del NOR, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’operazione, supportata dal N.A.S. e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, con un dispositivo composto da 11 pattuglie e 40 militari, sono stati controllati 126 veicoli, identificate 150 persone e comminate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Eseguiti due ordini di carcerazione, di un 50enne di San Giuseppe Vesuviano (NA) e un 63enne di Scafati (SA) per “violazione degli obblighi inerenti alla misura a cui erano già sottoposti”, nonché deferiti all’autorità giudiziaria un 18enne di Angri e un 35enne di Nocera Superiore per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, poiché durante il controllo alla circolazione stradale, all’esito di perquisizione, trovati in possesso, rispettivamente, di un coltello e di una mazza da baseball. Tre

assuntori di droga sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno perché in possesso di marijuana.

Nell’ambito del medesimo servizio straordinario, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno sottoposto a verifica alcuni B&B, anche verificando la documentazione attestante la regolarità dell’attività ricettiva.