Salerno, sparano a scuola con pistola a giocattolo: denunciati due studenti Scherzo rischia di finire male, in piazza San Francesco arriva la Polizia

Due studenti salernitani di 18 e 19 anni sono stati denunciati a vario titolo per porto di oggetti atti ad offendere e accensioni ed esplosioni pericolose. Entrambi, secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia di Stato, avrebbero introdotto ed utilizzato una pistola giocattolo all'interno della propria scuola. Il fatto è accaduto questa mattina al liceo "Tasso" di piazza San Francesco durante la Settimana dello Studente.

Da quanto si apprende, uno studente - probabilmente per golidardia - ha portato a scuola una pistola giocattolo che sarebbe stata utilizzata da un altro compagno. Il pallino di plastica, esploso a distanza, ha colpito un altro ragazzo ma fortunatamente senza provocare conseguenze o feriti. La dirigente dell'istituto, preoccupata, ha allertato le forze dell'ordine per fare chiarezza su quanto accaduto: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno ricostruito la dinamica, denunciando i due studenti per porto di oggetti atti ad offendere e accensioni ed esplosioni pericolose.