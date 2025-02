Salerno, ancora violenza sui bus: aggredito un controllore È accaduto a bordo della linea 2 di Busitalia, la condanna della Filt Cgil

Dopo l'aggressione di un autista avvenuta questa mattina al terminal bus di via Vinciprova a Salerno, questa sera si è verificato un nuovo grave episodio a bordo di un pullman del trasporto pubblico locale: un verificatore, come denunciato dalla Filt Cgil, è stato aggredito a bordo della linea 2 di Busitalia.

"Questo lavoratore, mentre svolgeva la sua mansione e richiedeva l'esibizione del titolo di viaggio, è stato minacciato e successivamente aggredito fisicamente - spiega il segretario Gerardo Arpino -. Condanniamo fermamente tali atti di violenza e richiediamo un intervento urgente e deciso per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori del settore.

Ribadiamo con forza che la sicurezza non può essere vista come un costo, ma come una necessità imprescindibile e deve diventare una priorità assoluta e non negoziabile.

Esprimiamo la nostra solidarietà al collega aggredito e sottolineiamo che questo episodio - prosegue Arpino - è solo l'ultimo di una lunga serie di aggressioni a verificatori e conducenti che mettendo in serio rischio la sicurezza nel trasporto pubblico locale per tutti.

È indispensabile che le autorità competenti mettano in atto misure concrete ed efficaci per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori del settore e per proteggere l'incolumità dei viaggiatori".