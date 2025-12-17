Morte di Dora Lagreca: no all'archiviazione, disposte nuove indagini Il gip sconfessa la Procura: la 30enne precipitò dal quarto piano, indagato il fidanzato

Una tragedia sulla quale ancora non è stata scritta la parola "fine". Il gip del Tribunale di Potenza, infatti, ha disposto nuovi accertamenti per la morte di Dora Lagreca, la 30enne salernitana precipitata dal quarto piano di un palazzo di via di Giura.

Sconfessata la richiesta della Procura, che voleva l'archiviazione. Per il gip, così come richiesto dai familiari della vittima, è necessario indagare ancora, come anticipato dal Corriere della Sera.

Per la morte di Dora risulta indagato il fidanzato, Antonio Capasso, nei cui confronti si ipotizza l'istigazione al suicidio. Per la terza volta la Procura aveva chiesto l'archiviazione nei confronti del giovane e per la terza volta il gip si è opposto, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti.