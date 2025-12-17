Salernitana-Foggia in memoria di Ricchetti: l’iniziativa dei due club Una patch speciale sulla maglia e poi la vendita delle maglie con ricavato devoluto all'Airc

Una partita in memoria del compianto di Carlo Ricchetti. Salernitana e Foggia omaggiano lo storico numero 7, protagonista di 157 partite condite da 25 gol con la maglia della Salernitana tra il 1993 e il 1998. Nelle file del Foggia, squadra della sua città d’origine, ha totalizzato invece 9 gol in 74 presenze dal 1986 al 1990 e poi nel torneo 2000/01. A questo si aggiungono anche le esperienze da allenatore nel settore giovanile granata, inoltre è stato vice allenatore dei satanelli per sei mesi nel 2024, avendo precedentemente guidato anche la formazione Berretti nel biennio 2007/09.

L'iniziativa benefica

Per la sfida di sabato, sotto gli occhi dei familiari dell’ex calciatore, i ventidue calciatori titolari delle due squadre scenderanno in campo con speciali patch sulle rispettive divise da gioco dedicate al compianto ex calciatore di entrambi i club, prematuramente scomparso il 28 ottobre scorso a soli 55 anni. Le patch saranno stampate sul petto in posizione centrale e raffigureranno l’inconfondibile sagoma di Ricchetti con il suo numero 7 sulle spalle. Nei giorni successivi alla partita, le ventidue casacche speciali saranno messe in vendita tramite CharityStars, piattaforma dedicata alle aste benefiche. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.