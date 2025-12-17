Salerno, bimbo di 7 anni riceve "cartella pazza": ma non era ancora nato Accertamento dell’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento IRPEF nel 2017

Quando si è visto recapitare quella cartella esattoriale non poteva credere ai suoi occhi. Non tanto per la cifra richiesta dall'Agenzia delle Entrate. Quanto per l'intestazione.

L'accertamento ricevuto da una famiglia salernitana era, infatti, intestato ad un bambino di 7 anni che nel 2017 - anno a cui risaliva la cartella - non era ancora nato. A riportare la singolare storia è il quotidiano La Città.

Al piccolo veniva contestato il mancato pagamento dell'Irpef per un ammontare di 449,81 euro. Il bimbo, però, è nato nel 2018, un anno dopo rispetto alla contestazione.

Il genitore, originario di Salerno, si è rivolto all’Associazione Italia di Roma, per farsi assistere in questa vicenda.