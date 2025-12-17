Salernitana, Inglese stop: arrivederci al 2026. Due rientri per Raffaele Il club aggiorna sulle condizioni del capitano: serve riposo. Appuntamento all'anno nuovo

Roberto Inglese si ferma. Il capitano della Salernitana chiude anzitempo il 2025. A causa dei problemi alla schiena, il club granata ha fatto il punto della situazione, con il bollettino ufficiale sulle condizioni dell’ex Catania. A causa della persistente lombalgia ed in seguito a primi accertamenti svolti presso il centro Check Up di Salerno, l’attaccante osserverà un breve periodo di riposo e si sottoporrà a nuovi esami nei prossimi giorni. Niente corsa contro il tempo o voglia di forzare la mano. Serve tirare il freno, far passare gli acciacchi e sfruttare la sosta natalizia per mettersi alle spalle questo fastidioso contrattempo.

Per Raffaele la buona notizia però arriva da Ivan Varone e Mauro Coppolaro: i due si sono allenati parzialmente con i compagni e intravedono la chance di rientrare nella lista dei convocati per la sfida con il Foggia. Lavoro differenziato per Paolo Frascatore. Terapie per Eddy Cabianca, sicuro invece di rimandare l’appuntamento con il calcio giocato al 2026.