Morì in scooter nell'incidente stradale: due anni al carabiniere automobilista La sentenza per il decesso di Lorenzo Pio: il pm aveva chiesto 5 anni. Delusi i familiari

Due anni di reclusione (pena sospesa) e altrettanti di sospensione della patente: è la condanna inflitta al carabiniere alla guida dell'auto che, nella notte tra il 3 e 4 luglio 2022, fu coinvolto nell'incidente a Policastro Bussentino nel quale perse la vita il 18enne Lorenzo Pio Coronato.

Originario di Ispani, il giovane era in sella allo scooter: fatale lo schianto contro la Ford guidata dal militare. Lorenzo Pio morì dopo oltre un mese di agonia all'ospedale di Sapri.

Il pm aveva chiesto una condanna a 5 anni e mezzo di reclusione, ma il tribunale di Lagonegro ha deciso diversamente. Delusi i familiari del 18enne, presenti in aula al momento della sentenza.

In attesa delle motivazioni, si valuterà se presentare ricorso in Appello.