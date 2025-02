Battipaglia: incidente stradale sulla Statale 18, ferite 3 persone, 2 sono gravi Coinvolto anche un ragazzo di 15 anni

Incidente stradale sulla statale 18, a Battipaglia. Per cause ancora da accertare un'auto è stata travolta da un Tir per poi finire contro un camion in sosta.

Tre le persone ferite, una coppia di anziani e il nipote, un ragazzo di 15 anni. Sono state soccorse e trasportate dai sanitari del 118 all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia e al Ruggi D'Aragona di Salerno.

L'uomo che sedeva sul lato passeggero è ricoverato in condizioni gravissime. Ferita seriamente anche la moglie che era alla guida, il nipote non è invece in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia ed i vigili del fuoco.