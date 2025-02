Si apparta a Capaccio Paestum, aggredito e rapinato da un extracomunitario La vettura è stata ritrovata bruciata a Campolongo, la vittima lasciata seminuda in strada

Con violenza è stato tirato fuori dalla sua auto e lasciato seminudo in strada. La vittima della brutale aggressione è un 60enne irpino che, ieri sera intorno alle 22.30, ha vissuto un autentico incubo nel comune di Capaccio Paestum. L'uomo, dopo aver raggiunto la città dei templi, ha parcheggiato nei pressi della pineta, probabilmente per appartarsi. Poco dopo, però, è stato aggredito da un extracomunitario che lo ha colpito con calci e pugni, tirandolo fuori dall'auto e lasciandolo in strada seminudo. L'aggressore si è poi dato alla fuga con la vettura sottratta al 60enne.

Arrivato all'altezza di Campolongo, però, si è schiantato conto un palo. A quel punto si presume che abbia dato fuoco all'auto per eliminare ogni traccia, in quanto l'auto è stata rinvenuta carbonizzata. All'interno della vettura c'erano anche i documenti, il cellulare e gli effetti personali della vittima che è riuscito a lanciare l'allarme soltanto grazie all'aiuto di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli che sono al lavoro per identificare l'aggressore. La vittima è stata condotta in ospedale per accertamenti ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.