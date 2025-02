Battipaglia, trovato in possesso di hashish e cocaina: arrestato Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di S.F. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 820 grammi di cocaina, suddivisi in otto involucri, nonché 900 grammi di hashish suddivisi in nove panetti.