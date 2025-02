Cilento: 95enne investito da un'auto tra Sapri e Vibonati L'anziano è stato soccorso e portato in ospedale

Incidente stradale questa mattina tra Sapri e Vibonati, all’ingresso di Via Puccini, Rione San Marco. Un uomo di 95 anni è stato investito, per cause ancora da accertare, da un'auto. Violento l'impatto che ha sbalzato l'anziano sull'asfalto.

Soccorso da i sanitari del 118 è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale dell’Immacolata. L'uomo avrebbe riportato un trauma facciale e diverse escoriazioni.

Sul luogo dell'investimento sono intervenute anche le forze dell'ordine, una pattuglia della Polizia Stradale di Sapri e gli agenti della Polizia Locale di Vibonati, effettuati i rilievi si procede con le analisi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.