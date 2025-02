Incidente stradale tra Eboli e Campagna: ferito un bimbo di 8 anni E' stato soccorso e trasportato in ospedale a Salerno

Un bambino di 8 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 19, al confine tra Eboli e Campagna. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Due persone sono rimaste contuse, tra cui il bambino che è stato soccorso è trasportato in ospedale a Salerno. Fortunatamente le sue condizioni sono sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dei due comuni. L'incidente ha provocato inevitabili ripercussioni sulla viabilità, rimasta bloccata per almeno un'ora.