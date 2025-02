Donna tenta il furto in un supermercato: arrestata dai carabinieri Si sarebbe introdotta nell'attività commerciale forzando la serratura d'ingresso

Il 23 febbraio scorso i carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato una donna A.M., queste le sue iniziali. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria sarebbe stata sorpresa in un'attività commerciale, un supermercato, dove si era introdotta forzando la serratura d'ingresso.