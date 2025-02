Incidente tra auto e camion: muore 80enne di Eboli Era rimasto coinvolto in un incidente stradale con il nipote e la moglie

Non ce l'ha fatto l'80enne ferito gravemente in un incidente stradale lo scorso 7 febbraio. L'uomo da allora era ricoverato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Rimase coinvolto con la moglie e un nipote 15enne in un sinistro con un camion nei pressi dello svincolo dell’A2 Mediterraneo di Battipaglia. Alla guida della vettura c'era la moglie, trasportata all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, le sue condizioni restano gravi, mentre il nipote sta meglio.