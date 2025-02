Sarno, atti osceni durante la sfilata di carnevale: arrestato straniero Ha minacciato e colpito gli agenti con diversi calci

A Sarno la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'uomo, durante una sfilata di carri allegorici organizzata per il Carnevale nel centro cittadino di Sarno, ha assunto atteggiamenti molesti e a tratti osceni nei confronti degli avventori, nonostante tra questi vi fossero numerosi bambini. Alcuni dei presenti hanno richiesto l'intervento della Polizia. All'arrivo della volante l'uomo, privo di documenti, ha manifestato un comportamento ostile nei confronti dei poliziotti, strattonandoli con forza per impedire l'identificazione e l'accompagnamento negli uffici del Commissariato. La condotta violenta è proseguita all'interno dell'auto della Polizia, nella quale l'uomo ha minacciato gli agenti e colpito con diversi calci un'agente in servizio, pronunciando frasi minatorie e sferrando pugni contro il divisorio in plexiglass e i finestrini della vettura. Per la violenza subita gli agenti sono stati refertati al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era irregolare sul territorio nazionale poiché privo del necessario permesso di soggiorno. Lo stesso è stato quindi arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Contestualmente, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. La misura è stata convalidata dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore.