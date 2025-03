Agropoli, violenza durante la sfilata dei carri di Carnevale: tre feriti Il sindaco Mutalipassi: «Rifiutiamo ogni forma di violenza»

Tre persone sono rimaste ferite ad Agropoli in seguito a liti avvenute durante i festeggiamenti del Carnevale. A ricostruire quanto accaduto è stato il sindaco, Roberto Mutalipassi che, nel condannare gli episodi di violenza, ha spiegato che «si sono verificate due lepisodi circoscritti in due aree e in momenti diversi della odierna sfilata dei carri allegorici, che hanno visto il pronto intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Protagonisti alcuni ragazzi. Tre di questi hanno avuto la peggio e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Non ci risulta la presenza di armi da taglio. Sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale e la Croce Rossa, tutti presenti in loco al seguito della sfilata dei carri allegorici. Presente anche il vicesindaco Rosa Lampasona, medico rianimatore, che stava assistendo all'evento ed ha avuto modo di appurare le condizioni dei ragazzi e assistere gli stessi fino all'ingresso in ambulanza. La sfilata è proseguita regolarmente in sicurezza».

«Condanniamo fermamente tali episodi. Un momento di festa, con la presenza di tante famiglie e bambini, stava per trasformarsi in altro per colpa di qualche testa calda. Agropoli, paese dell'accoglienza, rifiuta ogni tipo di violenza», le parole del primo cittadino.