Rissa al Carnevale di Agropoli, tre feriti: aperto fascicolo della Procura L'inchiesta sui momenti di tensione durante la sfilata dei carri: feriti due giovani e un 44enne

La Procura ha aperto un fascicolo sulla festa del Carnevale di Agropoli, che è stata bruscamente interrotta da una rissa finita con tre persone ferite. Nel bilancio finale dell'incidente risultano coinvolti un 44enne di Laureana Cilento e due giovani di Capaccio Paestum, rispettivamente di 23 e 24 anni. Quest’ultimo ha riportato un grave trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa con una sedia e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Gli altri due feriti sono stati trasportati all'ospedale San Luca per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I magistrati vogliono chiarire ogni dettaglio e stabilire le responsabilità.

Intervento immediato delle autorità

L'immediata risposta delle forze dell'ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo, diretti dal capitano Giuseppe Colella, e gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal maggiore Antonio Rinaldi. Fondamentale anche la presenza delle tre ambulanze della Croce Rossa, già operative per garantire l’assistenza sanitaria all'evento. Dopo un'interruzione di circa venti minuti, la sfilata è ripresa regolarmente.

Condanna delle istituzioni e avvio delle indagini

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha espresso sdegno per l’accaduto, sottolineando che episodi di violenza non appartengono allo spirito del Carnevale. Anche il capogruppo di opposizione, Raffaele Pesce, ha condannato fermamente i fatti, definendoli "inaccettabili".

Attualmente, i Carabinieri stanno analizzando testimonianze oculari e video per identificare tutti i responsabili. È stato escluso l’uso di armi da taglio e non risultano altri episodi di particolare gravità. Gli investigatori stanno esaminando due episodi distinti, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, per ricostruire le dinamiche delle risse e le cause che le hanno scatenate.

L'importanza di un soccorso tempestivo

Presente all’evento anche il vicesindaco Rosa Lampasona, medico rianimatore, che ha verificato personalmente le condizioni dei feriti, garantendo un primo intervento tempestivo prima del trasferimento in ospedale. Nonostante l’episodio di violenza, la manifestazione è proseguita senza ulteriori disordini, mantenendo viva la tradizione del Carnevale di Agropoli.