Strade di sangue nel Salernitano: muore 21enne a San Pietro al Tanagro Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un muro

Ancora strade di sangue nel Salernitano. Ad una settimana dall'incidente mortale avvenuto a Cava de' Tirreni, la provincia di Salerno deve fare i conti con un'altra tragedia sulle strade. A San Pietro al Tanagro, nel Vallo di Diano, un giovane di 21 anni, ha perso la vita in un sinistro. Il fatto è avvenuto in nottata, in via della Sorgente. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della sua Lancia Ypslion, finendo contro un muretto. L'impatto è stato violentissimo e ne ha provocato la morte sul colpo. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.