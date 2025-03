Litiga con un conoscente e spara in aria 13 colpi con una carabina Arrestato un uomo, in azione i carabinieri

Il sei marzo scorso a Roscigno i carabinieri della stazione di Bellosguardo e del nucleo operativo della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato D.C., queste le iniziali dell'uomo, per il reato di "esplosione pericolosa, detenzione e porto abusivo d'armi". Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria per futili motivi dopo un litigio con un conoscente ha esploso in aria 13 colpi d'arma da fuoco con una carabina sottratta alla disponibilità di un suo familiare.