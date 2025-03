Giffoni Valle Piana, ladro solitario terrorizza i commercianti Piazza Mercato sotto assedio: due furti in pochi giorni, cresce l’allarme tra i negozianti

A Giffoni Valle Piana, il piccolo centro di Piazza Mercato è alle prese con un’ondata di furti che ha gettato i commercianti nel panico. In meno di quindici giorni, un ladro solitario ha colpito due volte, prendendo di mira una pizzeria e un negozio di parrucchieri. Il suo modus operandi è sempre lo stesso: incursioni notturne rapide, con l’obiettivo di arraffare contanti prima di dileguarsi nel nulla.

Le immagini delle telecamere e le difficoltà nelle indagini

Il primo obiettivo è stata una pizzeria, dove il ladro si è introdotto di notte riuscendo a sottrarre circa 100 euro. Non contento, qualche giorno dopo è tornato per rubare l’intero registratore di cassa, che però conteneva solo pochi spiccioli. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e le immagini sono ora nelle mani dei carabinieri. Tuttavia, il malvivente aveva il volto parzialmente coperto, rendendo difficile il suo riconoscimento.

Nella notte scorsa, un nuovo colpo ha preso di mira un salone di parrucchieri situato a pochi passi dalla pizzeria. Il ladro ha forzato il cassettino della saracinesca e, una volta dentro, ha trafugato un salvadanaio contenente circa 50 euro in monete prima di fuggire indisturbato.

L'allarme dei commercianti e il timore di nuove rapine

La serie di furti ha creato un clima di insicurezza tra i negozianti della zona, che lamentano una crescente impunità per la microcriminalità. Molti temono che denunciare sia inutile e alcuni preferiscono non segnalare i furti, convinti che il ladro rischi poco o nulla. “Le forze dell’ordine fanno il possibile, ma con leggi così permissive i delinquenti sanno che non hanno nulla da temere”, commenta un commerciante esasperato.

Per contrastare la situazione, diversi esercenti stanno valutando di investire in sistemi di sicurezza avanzati, con notifiche in tempo reale alle forze dell’ordine. Altri propongono di organizzare una rete di sorveglianza tra commercianti, per segnalare immediatamente movimenti sospetti e prevenire nuovi episodi.

Le indagini in corso e la caccia al responsabile

I carabinieri stanno analizzando le registrazioni delle telecamere della zona, nella speranza di individuare dettagli utili per identificare il ladro e fermarlo prima che possa colpire di nuovo. Nel frattempo, la paura cresce tra i commercianti, che chiedono maggiore sicurezza e interventi più incisivi per fermare questa escalation di crimini.