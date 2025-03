Salerno, nuovo tentativo di furto nella zona orientale: è allarme Claudia Pecoraro: "Problema sociale, l’Amministrazione ha il dovere di dare risposte"

"Ennesimo episodio di furto sventato ai danni di un’attività commerciale di Pastena, Digital Point. Ancora una volta il quartiere è bersaglio di malviventi che tentano di entrare nelle attività per rubare piccoli oggetti o qualche soldo dalle casse. Dopo il furto dei computer ai danni dell’Associazione Giovamente, dei furti alla lavanderia in piazza e al Mamble Rumble, ai negozi di caramelle, al parrucchiere e ad altre attività di fornitura, dopo il tentativo operato la scorsa notte al Bar Mood, oggi, in pieno giorno, un altro negozio è stato preso di mira. I ladri non sono riusciti ad entrare grazie ai vetri antisfondamento, ma resta il danno ai proprietari e la paura".

Lo denuncia in una nota la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Claudia Pecoraro, denunciando quanto accaduto nel pomeriggio a Pastena, nei pressi della Chiesa del Volto Santo. Intorno alle 15.15 i ladri hanno alzato la saracinesca di un negozio, provando a sfondare il vetro con una pietra. Non riuscendoci, si sono dati alla fuga.

"La paura di un intero quartiere che chiede sicurezza, che chiede tutela, che chiede presidi di controllo sul territorio.La paura di uscire la sera per strada e incontrare gruppetti di persone malintenzionate e violente che girano per le strade del quartiere, indisturbate.L’aumento dei piccoli furti è il termometro di un grave disagio sociale ed economico, figlio della crisi economica, dello smantellamento degli strumenti di sostegno al reddito e del ritorno, incontrastato e non più negabile, di un massiccio abuso di droghe. Esiste un problema sociale e di sicurezza in città, e l’Amministrazione ha il dovere di dare risposte, di attivare strumenti di tutela.

Le persone hanno il diritto di sentirsi al sicuro", conclude Claudia Pecoraro.

foto di repertorio