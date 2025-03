Aggredisce la madre e i parenti mentre si trova ai domiciliari: arrestato In azione i carabinieri a Castel San Giorgio

Il 24 marzo scorso a Castel San Giorgio i carabinieri hanno arrestato un 27enne del posto per evasione e maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari, sarebbe stato sorpreso dai militari mentre aggrediva un parente. Il giovane avrebbe anche assalito e minacciato la madre e vessato i propri parenti. Si trova ora in carcere a Salerno.