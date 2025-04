Bimbo nato morto ad Agropoli: scatta la denuncia dei genitori La 41enne non sentiva i movimenti del feto

Dramma per una coppia di Agropoli, morte in grembo per un feto al non mese di gravidanza.

I genitori hanno denunciato tutto ai carabinieri chiedendo il sequestro della salma, delle cartelle cliniche e l'autopsia per chiarire se vi siano state eventuali negligenze medico-sanitarie sull’operato del ginecologo della donna.

La 41enne, non sentendo i movimenti del feto si era rivolta al medico che l'avrebbe visitata e mandata a casa. Il giorno dopo la paziente lo avrebbe ricontattato, ottenendo solo delle raccomandazioni a telefono. La coppia si è così recata in ospedale dove è stata riscontrata l’assenza di battito fetale. I coniugi hanno sporto denuncia. Sull’episodio indagano i carabinieri di Salerno su delega della locale Procura della Repubblica.