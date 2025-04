Giallo a Capaccio Paestum: 15enne rinvenuto in una pozza di sangue, è grave Soccorso dai sanitari è stato trasportato in codice rosso al Ruggi: indagini in corso

Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli a chiarire i motivi del ferimento di un 15enne, ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Salerno. Il minorenne è stato rinvenuto in una pozza di sangue a Capaccio Paestum, in una strada poco distante dall'abitazione in cui risiede il ragazzo. A lanciare l'allarme, ieri sera intorno alle 23, è stato un passante che ha notato il giovane ferito. Soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo - che ha riportato una ferita alla testa - è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Salerno. Le sue condizioni sono gravi: è ricoverato in terapia intensiva, con il quadro clinico che è costantemente monitorato dai medici del nosocomio salernitano. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento, infatti, non è chiaro se il 15enne sia stato vittima di un'aggressione o se si sia ferito in modo accidentale. I militari in queste ore stanno approfondendo la questione per provare a capire i motivi e la dinamica del ferimento.