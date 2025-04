Capaccio, 15enne trovato in una pozza di sangue: escluso il pestaggio Non è escluso che si sia trattato di un tentato gesto estremo

A Capaccio Paestum proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire la dinamica del ferimento di un 15enne, trovato in strada, riverso in una pozza di sangue. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Salerno dove lotta per la vita. L'allarme è scattato intorno alle 23: a notare il giovane è stato un vicino di casa che ha visto il corpo del giovane, riverso a terra e insanguinato. Il tutto è avvenuto a pochi metri di distanza dall'abitazione in cui vive il 15enne.

I militari, sulla base dei primi elementi raccolti, escludono categoricamente che il minore sia stato vittima di un pestaggio. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un possibile tentato gesto estremo. I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, non hanno fornito alcuna versione sull’accaduto e non lo faranno fino a quando non avranno un quadro chiaro di tutta la vicenda.

In questa prima fase sono state ascoltate in caserma diverse persone, tra cui anche alcuni amici del 15enne. Al vaglio degli inquirenti anche il contenuto delle chat del cellulare del giovane.