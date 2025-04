Amalfi, 20enne californiano disperso in montagna: salvato dal Cnsas È scivolato e si è ritrovato in un tratto particolarmente impervio di un canale roccioso

Nel pomeriggio di oggi gli operatori del Cnsas sono stati allertati dai Carabinieri del Comando compagnia di Amalfi per un soggetto ferito e disperso in montagna. Il turista, un 20enne californiano, aveva smarrito il sentiero e, dopo esser scivolato, si è ritrovato in un tratto particolarmente impervio di un canale roccioso al di sotto del sentiero CAI 361A nel territorio comunale di Pogerola.

La centrale operativa del CNSAS è riuscita a localizzare l’uomo e a fornire le coordinate alle squadre di terra nonché all’Elisoccorso 118 decollato per il possibile rischio di evoluzione sanitaria.

Il vento forte non ha permesso all’elicottero di avvicinarsi a sufficienza alla zona e l’uomo è stato raggiunto quindi dai tecnici del CNSAS via terra per essere messo prontamente in sicurezza. Dopo essersi accertate che l’uomo non avesse alcuna problematica di tipo sanitario a seguito della caduta le squadre del CNSAS lo hanno imbragato e recuperato con manovre di corda sul sentiero soprastante. Qui è stato poi accompagnato a valle in collaborazione con una squadra del Soccorso Alpino della Guardia Di Finanza della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi.